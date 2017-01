Referentes de HC aseguran que “van a pelear por los amigos” POLITICA

Dirigentes locales de Honor Colorado señalaron que el Diputado Ramón Romero Roa y el Cónsulo Magno Álvarez, aseguraron que “van a pelear por los amigos”, para que también sean reivindicados los autóctonos del movimiento del presidente. Esto ante la disconformidad de la noticia de la “reivindicación” de los Presidentes de seccionales del equipo de ZI, con cupos para la “dirigencia” en la Itaipu. Resaltaron el compromiso de sus referentes y en este caso del Diputado Ramón Romero Roa, y del candidato a Gobernador, Magno Álvarez, quienes conversaron con la dirigencia para aclararles que están trabajando para que los referentes autóctonos de Honor Colorado también puedan tener una “reivindicación” de la dirigencia, asegurando que de hecho ya hay varios convencionales que también están accediendo a algunos puestos de trabajo, pero en otras instituciones y no en Itaipú.

La dirigencia destacó el compromiso de sus referentes pero reconoció que tampoco pueden resolver nada porque no tienen la lapicera, “Roa es un simples diputado y hace lo que puede, y Magno es un funcionario diplomático que no tiene la posibilidad de presionar demasiado para pedir por los amigos”, indicaron.

Los referentes pidieron paciencia y perseverancia ya que están trabajando y conversando inclusive con el propio presidente para que los referente de Honor Colorado Autóctono también sean tenidos en cuenta pero que aín se debe de tener paciencia.

“Los Zacarías tienen obligación de trabajar por el presidente, de lo contrario sus administraciones caen en intervenciones”, explicaron las fuentes. Resaltan que no es que estén en contra que sus correligionarios del equipo ZI sean premiados, pero que duele que ellos que fueron pioneros inclusive del movimiento no sean tenidos en cuenta, por lo que les parece injusto que gente que habló mal del presidente sea premiada con jugosos zoquetes en Itaipu.