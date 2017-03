Referentes de HC criticaron falta de respaldo genuino de dirigentes en plenaria de Romero POLITICA

Varios referentes del oficialismo en el este criticaron el accionar del diputado Ramón Romero Roa y de Magno Álvarez, al querer monopolizar la “pertenencia” a Honor Colorado, autodenominándose “líderes” del equipo político del Presidente Horacio Cartes, faltando al respeto a varios dirigentes importantes del movimiento. Para el senador Nelson Darío Aguinagalde, ni el 5% de los dirigentes estuvieron presente, y que el 95% está con ellos, refiriéndose al equipo que él pertenece.La nula presencia de concejales departamentales, solo tres intendentes, menos de 20 de 40 presidentes de seccional, ningún concejal municipal de Ciudad del Este, y la masiva presencia de funcionarios de Tesai e IPS, comandados por el Dr. Iván Sosa, son algunos puntos criticados por la amplia mayoría dirigencial.

El senador Nelson Aguinagalde, afirmó que “quienes no estamos en ese grupo y creo que somos mayoría, por lo que vi en las fotos Honor Colorado no está representado en ese pequeño grupo, es muy difícil que cause preocupación”.

Agregó que “a ellos les preocupará mucho más, y los números que pueda representar en número a Magno o Romero Roa son insignificantes. Si Romero Roa tiene mil votos en Minga Guazú no sé qué resultado pueda darte”, expresó.

Con relación al accionar de ese grupo, afirmó que por el contrario, la mayoría está expectante con relación a la enmienda, “ni siquiera se habla de que si no ocurre se hace esto ó lo otro, puesto que estamos convencidos de que habrá reelección”.

El intendente de Minga Guazú, Digno Caballero, por su parte al tiempo de negar su salida de HC, afirmó que “estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo comandado por el presidente Horacio Cartes a nivel país y a nivel Alto Paraná por el Dr. Javier Zacarías Irún”.

Zunilda Jara, presidente de la Seccional de Minga Guazú, de donde es oriundo Romero Roa, recordó que hace “varios años ganamos con este equipo todas las elecciones, específicamente desde el 2.010”.

En su red social, la misma recordó que “para erigirse en líder departamental primero tenés que ganar en tu ciudad. ¡Razonamiento simple y gratis, encima!”, posteó.

POCOS INTENDENTES

Y PRESIDENTES

DE SECCIONALES

El ex concejal municipal de Ciudad del Este, Nery Jara, se refirió también a la casi nula presencia de intendentes y a que menos de la mitad de los presidentes de seccional del departamento estuvieron presentes en el acto del ala “Romero Roa” de Honor Colorado.

“Había creo que 3 intendentes de 11, menos de la mitad de los 40 presidentes de seccional, ningún presidente de seccional de Ciudad del Este, 1 de 5 diputados colorados, ningún concejal departamental, ningún concejal de Ciudad del Este, en fin, pocos dirigentes de peso estaban, no nos preocupa en absoluto, en una reunión de la seccional 2 o de la 1 de Ciudad del Este se junta más gente, el tema es el trabajo día a día y los resultados electorales”, aseguró el exedil comunal.