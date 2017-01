Referentes de ZI señalan que dirigencia del Cartismo no tiene nada que relamar POLITICA

Dirigentes del primer anillo de los Zacarías afirman que la dirigencia de Honor Colorado “autóctono” no puede reclamar nada y que no se les debe absolutamente nada, ya que ellos trabajaron y recibieron sus pagas por el trabajo que hicieron en política, siendo que ellos, los zacariístas, no pidieron nada a cambio y acompañaron a HC por convicción. Los zacariístas afirman que nadie en Ciudad del Este, ni en Alto Paraná puede señalar con el dedo y reclamarle nada ni al Lic. José Ortiz, brazo derecho de Cartes, ni mucho menos al Presidente de la República, Horacio Cartes, porque siempre recibieron dinero por el trabajo político realizado y afirman que aquellos que dejaron el equipo de ZI, todos fueron comprados y recibieron algo a cambio, como una especie de “prima” por el pase. Señalan que les consta que en cada seccional cada dirigente recibía su paga semana a semana, no queriendo dar detalles de los montos pero indicó que iban de 500 mil a 2,5 millones por semana, para dirigentes, seccional por seccional, con presupuestos que inclusive superan los 20 a 30 millones de guaraníes mensuales.

“La “dirigencia” de Honor Colorado en sus inicio se solventó a platazo limpio por que no tenían como atraer a los dirigentes, conversaban con nuestra gente, con los referentes y estos eran “convencidos” a integrar el equipo de HC, directamente ofreciendo o en algunos casos solicitaban dinero para trabajar por el proyecto, y eran montos importantes, por lo que en CDE y Alto Paraná, nadie puede decir que nunca se le pagó o se les dio dinero por su trabajo”, dijeron las fuentes.

Destacan que aquellos que más hoy hablan de reivindicaciones de la dirigencia son los que más lucraron de su “trabajo” político, ya que en lo general no era por convicción y si por el dinero que recibían semana a semana, a parte obviamente del extra de caja chica que se les daba para los diferentes PCs que estaban en todos los barrios y seccionales que mes a mes tenían que tener dinero para enfermos, fallecidos y carenciados.

Indicaron inclusive que saben que hasta ahora se tiene todos los documentos de los dirigentes que firmaban mes a mes, y que pueden demostrar con documentos, que sino a toda la dirigencia o la gran mayoría se les pago por su trabajo con dinero, por lo tanto ellos no pueden reclamar nada, eran funcionarios, no queriendo utilizar el término de alquilados, por que era una transacción económica que percibían por su trabajo político, a diferencia del equipo ZI que se sumo por convicción y por el Partido Colorado.

Dijeron que el Candidato a Gobernador, en aquel entonces Magno Alvarez, recibía semana a semana un presupuesto altísimo en dinero que superaba inclusive los 50 millones semanales, solo para él, para solventar su candidatura, y esa plata la ponía José Ortiz no Magno, así también destacaron que todos los candidatos del Movimiento recibían “ayuda” para sus candidaturas, porque el Presidente quería ganar el Alto Paraná, quería romper el bastión de los Zacarías y se tiró la casa por la ventana, pero aún así no se pudo con la convicción del equipo ZI.

Resaltaron que los “dirigentes de HC”, tiene que entender que el Presidente y el Lic. José Ortiz siempre fueron claros a la hora de hablar con la dirigencia y a los que se venían “sumando” al equipo político, de que la intención del proyecto era hacer una nueva clase de hacer política y ello implicaba no caer en el clientelismo con la dirigencia, donde todos tendrían que capacitarse y concursar para acceder a los cargos públicos y ya no iba a ser como antes que el gobierno tenía que ser una agencia de empleos.

“Nadie de la dirigencia de HC en Alto Paraná puede reclamar nada por a todos se les pago por su “trabajo” político que tuvo un costo muy alto y lo mismo perdieron, por lo que no pueden exigir nada”, culminaron.