“Regalo de año nuevo”: registro de conducir cuesta el doble en municipios de Alto Paraná LOCALES

Los ciudadanos que acudieron a la Municipalidad de Minga Guazú para gestionar el registro de conducir, se encontraron con la sorpresa de que hay un “regalo del nuevo año” con el costo del documento, pues aumentó el 100 %. En las redes sociales expresaron sus quejas y lo culpan al intendente de la ciudad Digno Caballero por ser el responsable de la suba y de no importarle el bienestar de la población. Sin embargo, sus colaboradores rápidamente respondieron los comentarios y aseguran que mediante una resolución de la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná (AMUALPA), se decidió incrementar el precio del registro, para unificar el costo a nivel departamental.

La Municipalidad de Minga Guazú, al parecer es uno de los primeros municipios que acató rápidamente la resolución de la Amualpa en incrementar los costos del registro de conducir, pues desde la mañana del lunes, está pegado por la institución un aviso, donde se detallan los diferentes costos del documento, de acuerdo a la categoría del registro. El de categoría profesional A tiene un costo de G. 500.000, Categoría Profesional B Superior G. 500.000, Categoría Profesional B G. 350.000, Categoría Profesional C G.350.000, Categoría Particular G, 300.000 y Categoría Motociclista G.150.000.

Ante este nuevo anuncio, los ciudadanos de este distrito se mostraron disconformes en las redes sociales, exigiendo explicaciones al intendente de Minga Guazú, considerando que la suba es más del 100%, pues el año pasado no superaban los 150 mil guaraníes las categorías Profesional B y Particular. Los internautas reclaman la suba repentina y un costo exagerado, considerando que la zona vive en constante crisis económicas. Afirman que las autoridades no atienden la situación en que se encuentra la zona. “Urge una explicación al pueblo del porque de esta variación en los costos del Registro de Conducir Sr. Intendente.. en honor a una Administración de Gestión. Transparente”, indica el ciudadano Luis Gamarra.

“En la ciudad de Minga Guazú amanecimos con un tremendo regalo del año nuevo, por parte del intendente Digno Caballero que dio el incremento más del 100 % que el año anterior estaba tan solo 77 mil guaranies (para motocicleta)” dice otro de los comentarios.

LA EXPLICACIÓN

El costo del registro de conducir se unificará tarde o temprano en todos los municipios del Alto Paraná, y no por antojo de un intendente, sino por una resolución de la “Asociación De Municipali-dades del Alto Paraná” (AMUALPA). Lo único que ocurrió aquí es que Minga Guazú acató rápidamente esta resolución, al igual que los municipios de Santa Rita, San Cristobal, Yguazú, y así más adelante todos los demás municipios del Alto Paraná! Obvio siempre hay una que otra “avivada” de algunos municipios digamos “menos trasparentes” que aprovechan la ocasión para hacerse de los desentendidos, y llevar más agua al molino un par de semanas hasta que la resolución tenga más firmeza y se exija su cumplimiento a cabalidad. (Cobran menos para que la gente vaya a sacar sus documentos de ese municipio antes que se les exija la unificación del costo a nivel Departamental)”, es la explicación que dio a conocer también por redes sociales el encargado de prensa de la comuna, Juan Núñez.