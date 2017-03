Reparación de semáforos también está estancadaa LOCALES

Otro tema sensible para la población, es la falta de funcionamiento de varios cruces semafóricos, en especial aquellos que tienen casi 15 años de antigüedad y nunca tuvieron un trabajo real de mantenimiento y reparación. La licitación vía excepción hecha para apurar dichas reparaciones, “duerme” en el escritorio del presidente de la Junta, Teodoro Mercado, que aún no presentó tan siquiera un dictamen que recomiende su aprobación o rechazo.

Durante una entrevista radial en la mañana del pasado viernes, el concejal Miguel Prieto aseguró que el tema de los semáforos “habíamos aprobado en diciembre ya este tema, yo voy a hablar con los colegas para que este martes si es posible ya se apruebe”, indicó.

En otro momento, dijo que no fue informado que estaba pendiente ese pedido, por lo que se presume que Mercado ni tan siquiera socializó dicha homologación de contrato con la firma SPEC OPS S.R.L.

Consultado al respecto, Mercado afirmó que no estaba de acuerdo con que se haya hecho la licitación “vía excepción”, aunque no pudo decir que sea ilegal, pues la urgencia ante los accidentes provocados por la falta de semáforos fue el motivo esgrimido por la municipalidad en diciembre pasado. Sin embargo, a 3 meses del inicio de las gestiones, los semáforos siguen sin funcionar por caprichos políticos de la junta, causando un gran perjuicio a la ciudadanía.

Cabe recordar que la firma DELTA S.A., se había presentado a un primer llamado de la mano del concejal Celso Miranda, quien la presentó como una empresa “que no se va a prestar a manipulación”. Increíblemente, luego de resultar ganadora en un primer llamado hecho el 13 de enero, la misma no se presentó a firmar contrato ni puso a disposición las documentaciones, por lo que se tuvo que volver a llamar.