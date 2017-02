Repetto dice que “eliminación en Libertadores no fue fracaso” DEPORTES

Luego de la eliminación del Olimpia de la Copa Libertadores de América, el DT uruguayo incluso tuvo la caradurez de querer justificarse, explicando en conferencia de prensa que no fue un fracaso la eliminación del equipo olimpista. Sostuvo que si se da cuenta que la plantilla no mejora será el primero en dar el paso al costado.

Ante todo pronostico el equipo de Olimpia quedó fuera de la Copa Libertadores de América, consigo llegan las consecuencias. El club como mínimo dejará de percibir una buena cantidad de dinero, cosa que lo iba a hacer en caso de ingresar en la fase de grupos. Otro punto importante es que todavía la plantilla no encuentra un padrón de juego, pero según el adiestrador están en dicho proceso de mejorías para el equipo. Con relación al fracaso, una consulta que lo hicieron en la conferencia de prensa a Pablo Repetto.

“Si uno hace un análisis de los dos partidos, hicimos los méritos por eso no lo considero un fracaso. Vine al Olimpia a prometer trabajo, y estoy haciendo mi trabajo”, comentó Repetto. Por otro lado expresó que estuvieron cerca de entrar en la Libertadores. “Estuvimos a un paso entrar en la Libertadores.

Jugamos dos partidos en el plano local, ganamos uno y empatamos otro con un equipo alterno. Estamos en el proceso de mejorar. Si yo me doy cuenta que estamos un paso atrás soy el primero en decir en no continuar”, expresó el DT uruguayo.

Sin dudas algunas el adiestrador no estaba en sus mejores noches, ya que expresó que no fue fracaso el hecho de haber quedado afuera del torneo continental. Como no será fracaso para el hincha del Olimpia el hecho de no ingresar a la Libertadores, si eso no es considerado fracaso por el entrenador, sinceramente no se encuentra en sus casillas.

Una institución que ya logró tres títulos de esta competición, y jugó un total de 7 finales y ahora no logra avanzar a la fase de grupos, no es un fracaso; es un rotundo fracaso, un papelón. Además se dio el lujo de querer justificar que en el torneo local sumaron 4 unidades, pero contra quienes los puntos? Contra equipos que llegar de la División Intermedia, además; Independiente estuvo a punto de ganarle el lance.

PREMIO GRANDE PARA NADA

Olimpia jugará la Copa Sudameri-cana, desde los dieciseisavos, allá por el mes de junio; y tiene tiempo para cambiar de entrenador, poder buscar otro capaz de dirigir a esta nave, porque hoy día Pablo Repetto, piloto de karting, tiene una fórmula 1 en sus manos y no lo sabe conducir. Olimpia no es una institución para emprender un proceso, de ninguna manera, en el Decano las exigencias son grandes.