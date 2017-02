Rubio Ñu embalado por la victoria pasada quiere hacerse fuerte en su ruedo ante el puntero Libertad DEPORTES

La jornada 4 del Torneo Apertura se pondrá en marcha esta tarde. Independiente de Campo Grande oficiará de local en el “Nido de las Águilas” ante Sportivo Luqueño. Este lance comenzará a las 18:00. Otro duelo que marcará importancia en la cuarta fecha será el encuentro en el cual Rubio Ñu será local ante Libertad, puntero del torneo.

Dejando atrás las competencias internacionales, nos metemos de lleno nuevamente al plano local. Es que hoy se abrirá el telón de la fecha 4 del torneo Apertura. En la ciudad de Luque, en el kilometro 12, Independiente de Campo Grande, que aún no cuenta con su escenario deportivo habilitada jugará de local en el estadio de General Díaz. Allí recibirá la visita de Sportivo Luqueño.

Este lance arrancará a las 18:00. El recién ascendido, equipo que dirige Celso Ayala, viene de conseguir tres empates al hilo, mientras que Sportivo Luqueño todavía no conoció el sabor de la victoria, y por el momento solo sumó 1 punto. Es por ello que para ambos equipos será vital ganar, mirando por sobre todas las cosas el promedio, cuestión que tampoco se encuentra lejos de la órbita de Luqueño. En este partido, el árbitro será César Herebia.

Con relación al otro juego que marcará el inicio de la fecha, Rubio Ñu que llega de una resonante victoria ante Nacional de visitante, que marcó el inicio de la era Víctor Genes al frente del equipo, recibirá la visita del puntero del campeonato, Libertad en La Arboleda.

Este partido comenzará a las 20:10. Para el combinado ñuense será fundamental seguir en la racha positiva, mientras que Libertad solo quiere saber de sumar de a tres a modo de seguir firme en la cima del torneo. Para el partido, fue sorteado Derlis López, quién será el soplapitos.

LOS DEMÁS JUECES

Sábado 25 de febrero. Cerro Porteño vs. Sol de América. Estadio: Defensores del Chaco. Hora: 18.00. Árbitro: Cristian Aquino. Nacional vs. Sportivo Trinidense. Estadio: Arsenio Érico. Hora: 20.10. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Domingo 26 de febrero. Guaraní vs. Olimpia. Estadio: Defensores del Chaco. Hora: 18.00. Árbitro: Enrique Cáceres. Deportivo Capiatá vs. General Díaz. Estadio: Erico Galeano. Hora: 20.10. Árbitro: Jorge Mercado.