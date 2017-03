Sandra anuncia funcionamiento de segunda escuela municipal para niños humildes LOCALES

Tras visitar el fin de semana el Asentamiento “Jazmin del Monday”, del km. 10 Monday, a unos 8 mil metros de la ruta, la intendente Sandra Zacarías prometió ayudar a concluir la escuelita que está siendo edificada en el sitio, además de subvencionar la institución a través de la escuela municipal, de modo a disponer de docentes y empezar en la brevedad las clases en el lugar.

Con esto, la escuela municipal expande su atención al público, llevando su calidad educativa a las zonas más carenciadas, constituyéndose el sitio en una nueva escuela municipal habilitada por la institución, donde se tendrán maestros pagados por la comuna y la misma gratuidad que se tiene en la sede del km. 7 barrio Ciudad Nueva.

Sandra Zacarías visitó el lugar, acompañada del ex intendente Javier Zacarías Irún y responsables de obras y educación de la institución. Luego de reunirse con los vecinos, realizó el anuncio.

“Recuerdo que siempre hablamos de hacer alguna vez otra escuela municipal, pero nunca supimos dónde. Yo siempre digo que no debemos elegir y Dios te indica donde irte. Acá nos mostraron una vez su aula el aula, también su capilla Juan Pablo II cuando estuvimos haciendo un día de gobierno; entonces hablamos con la gente y se fue construyendo esta escuela que ustedes empezaron. No sé hasta dónde va a llegar la escuela pero haremos todo el esfuerzo para que funcione, porque evidentemente los niños y niñas de aquí tienen que ser escolarizados porque tienen todo ese derecho, y tiene que ser cerca de sus casas”, afirmó la intendente. Expresó asimismo que actualmente los niños y niñas de la zona dejarán de caminar unos 6 kilómetros para llegar al centro educativo más cercano.

“Vamos a hacer el esfuerzo de empezar con ustedes, gracias por la confianza. Vamos a pagar el rubro para profesores de esta escuela. Vamos a hacer eso, iremos para adelante, no vamos a retroceder. Asimismo vamos a ayudar a la terminación con las aulas y construir más salas de clases, traer muebles y todo lo necesario”. Finalmente, la intendente agradeció que se le permita expandir el centro educativo municipal en un lugar donde la gente realmente necesita.