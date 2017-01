Se entregó el libanés que torturó de forma cobarde y cruel a su hijastro de apenas 1 año DESTAQUE

El libanés que había sido denunciado por torturar cobardemente a su hijastro de apenas 1 años 4 meses y que se convirtió en el “enemigo público número uno” de CDE se presentó ante el Juzgado en compañía de una abogada. La defensora del árabe torturador alegó que el mismo es adicto a la cocaína y que alucinaba que el niño era un demonio y por eso lo atacaba. Supuestamente no recuerda lo que hizo. Agregó que el extranjero se encontraba internado en una clínica de desintoxicación en Foz de Iguazú, Brasil.

Ayer a las 11 de la mañana el libanés Ali Fouani (25), que contaba con orden de captura internacional por torturar cobardemente a su hijastro N.Z., se presentó ante el juez de garantías Amilcar Marecos para ponerse a disposición. El magistrado dispuso su detención y que sea diagnosticado por un médico en la Jefatura de Policía. Al pasar a la penitenciaría también deberá ser examinado por otro doctor.

Fouani se presentó en compañía de su abogada Nilsa Casco y pidió garantías por temor a sufrir algún tipo de agresión o atentado. La abogada dijo que su cliente es adicto a la cocaína y que durante el tiempo que estuvo prófugo se encontraba en una clínica de desintoxicación en Foz de Iguazú, Brasil. Dijo que el libanés supuestamente sufría de alucinaciones cuando se drogaba y veía a su hijastro como un diablo, por eso lo golpeaba. Alegó que el árabe también le comentó que no recuerda lo que pasó.

En otro punto la abogada Nilsa Casco dijo que la Fiscalía también debe investigar a Hilda Z.F. (17), madre del pequeño. Según la letrada la joven no vivía encerrada como alegó en una ocasión y podía perfectamente denunciar los casos de tortura que sufría su hijo, pero no lo hizo. Explicó que su cliente vivía con su esposa y que la adolescente era solo una de las dos amantes que tenía fuera del casamiento.

EL CASO

El 20 de diciembre del 2016 el pequeño N.Z. ingresó en urgencias del Hospital Regional de Ciudad del Este con quemaduras de cigarrillo, desgarro de uñas en las manos, traumatismos en las piernas, y hematomas en varias partes del cuerpo. El niño fue llevado al centro asistencial por su madre y el padrastro, quien luego desapareció del lugar. Los médicos enseguida alertaron a la Policía Nacional del grave caso y el hecho tomó estado público rápidamente.

La fotografía de Fouani se viralizó en las redes sociales y se convirtió en el enemigo público número uno en la zona Este, así como en el resto del país. El libanés dejó de aparecer en su local de comidas ubicada en la Galería Jebai Center y se fugó al Brasil. La fiscal Juliana Giménez solicitó su orden de captura internacional.