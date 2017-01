“Seguimos trabajando con las bases, respetando el liderazgo dentro del equipo” LOCALES

El exconcejal municipal de Ciudad del Este, Nery Jara uno de los precandidatos a Gobernador del Alto Paraná por la ANR, expresó que sigue trabajando dentro de las bases en las distintas seccionales del departamento con miras a fortalecer su proyecto político. Al decir del mismo realiza su labor respetando el liderazgo dentro del equipo al que pertenece. Desmintió por completo que exista un apoyo incondicional por parte de los presidentes de seccionales hacia Magno Álvarez, sino se trata meramente de una expresión de deseo del Cónsul paraguayo en Pto. Iguazú (Argentina).

“Estoy consciente y convencido de que hasta el momento no está aún nada definido sobre las candidaturas”, dijo Jara al momento de manifestar que en primer lugar está ahora el tratamiento de la enmienda constitucional. “Todo va a depender de eso, de momento seguimos dentro del plan B”, expresó.

Al realizar una evaluación rápida indicó que políticamente él está muy bien pues ya tiene una plataforma en los diferentes barrios y municipios del departamento. “En la época de concejal hemos creado una plataforma y eso ahora lo estamos fortaleciendo con el trabajo, y sentimos el apoyo de los dirigentes que nos dicen tenés militancia y trayectoria, de hecho eso nos fortalece de sobremanera”, indicó el postulante a la primera magistratura departamental.

Según sus expresiones el trabajo dentro del equipo lo viene realizando con cautela y responsabilidad pues respeta el liderazgo que existe dentro del grupo político al que pertenece. “Nosotros no venimos haciendo cosas de lugar, presionando, pidiendo trabajar por nuestra candidatura, lo único que hacemos es poner a consideración de las diferentes bases como corresponde y lógicamente buscando un espacio”, dijo.

En otro momento desmintió por completo que referentes de las diferentes casas partidarias estén brindando su apoyo desde el anonimato a Magno Álvarez quien también es uno de los postulantes a la Gobernación por una de las corrientes de la ANR.

“Si una persona te dice que va a trabajar por tu candidatura de forma callada es la mentira más grande que existe en la política, como referente de un barrio o una comunidad no podes decirle a tu gente que solamente el apoyo será desde la oscuridad, el pueblo quiere estar al lado del candidato, saludarlo, compartir con él, caminar a su lado y si no es así lógicamente su apoyo será difícil”, explicó.

Contó también que está trabajando muy de cerca y coordinadamente con los diferentes gremios auxiliares del Partido Colorado como ser asociaciones de empleados, docentes, médico y de otras agremiaciones. “Hasta el momento no puedo quejarme del apoyo y estima que estoy recibiendo, es más en algunas ocasiones nos sorprenden pidiéndonos una visita a su comunidad para escuchar las propuestas que tenemos”, mencionó Nery Jara.