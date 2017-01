Seguro de IPS es una gran estafa para los usuarios de CDE que pagan mensualmente por servicios médicos LOCALES

En el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ciudad del Este carecen de decenas de medicamentos, debido a que las autoridades de la previsional priorizan otros gastos. En tanto, los asegurados denuncian que desde inicios de enero comienzan a faltar especialistas a consecuencia de vacaciones, por lo que empeora el servicio en esta temporada. Los usuarios tratan de llamar por call center para marcar turno, pero afirman que no tienen médicos disponibles.

El IPS de Ciudad del Este no cuenta con medicamentos que recetan los médicos en urgencias y en los consultorios. El problema es casi eterno, generando las protestas y reclamos de los asegurados que concurren diariamente al centro asistencial. El seguro social representa una gran estafa para los usuarios, pues deben pagar mensualmente un considerable monto por un servicio que finalmente es deficiente.

La falta de insumos no es el único problema, pues también están permanentemente averiados los equipos de estudios meicos y en estas vacaciones, los médicos no están en su consultorio y los técnicos para operar las máquinas.

Los asegurados reclaman diariamente por la falta de especialistas, pues casi todos salieron juntos de vacaciones y no tienen reemplazantes, pues el IPS no paga para suplir a los que salen a vacaciones en este verano. En esta temporada hay mucha demanda, pues los profesores y otros profesionales que están de vacaciones, aprovechan su tiempo libre para consultar.

Los asegurados deben formar largas filas para ficharse y poder consultar, pero recién en la ventanilla o en la hora del consultorio son informado que el profesional no se encuentra. La falta de una buena atención es solicitada por los asegurados, pero no son escuchados hasta el momento.

El mamógrafo también dejó de funcionar en el IPS de Ciudad del Este desde hace mucho tiempo, debido a una avería, pero hasta la fecha no se pudo reparar.

Los asegurados manifiestan que debe comprar casi todos los medicamentos que los médicos recetan, pues el propio director Carlos Torras, asegura cada vez que están en falta muchos tipos de medicamentos.

PROMESA DE MEJORAS

Con la habilitación del nuevo hospital en el IPS de Ciudad del Este, que se prevé a mediado del 2017, se prevé mejorar el servicio, pues en espacios físicos por lo menos no tendrán problemas, pero hasta el momento no fueron contratados los profesionales que trabajarán en el nuevo edificio.