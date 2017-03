Si la enmienda no corre, Lugo acudirá a la Corte NACIONALES

La senadora oficialista Lilian Samaniego aseguró que en caso que no corra el proyecto de enmienda para la reelección, el presidente Horacio Cartes no recurrirá a la Corte Suprema para que lo habiliten. Sin embargo, el senador Fernando Lugo y el Frente Guasu barajan la posibilidad de solicitar una certeza constitucional a la máxima instancia judicial, a fin de comenzar a trabajar por la candidatura presidencial. Con esta jugada no solo se beneficiaría el luguismo, sino a HC y otros expresidentes de la República como Nicanor Duarte Frutos. Lilian sostuvo que las conversaciones con el luguismo, principal aliado en el plan reeleccionista, continúan y que el proyecto será presentado una vez ajustado algunos detalles. Ratificó que la posición del oficialismo es que la ciudadanía tenga la posibilidad de decidir si quiere o no un segundo mandato presidencial. “Si la gente le dice no a la reelección en nuestro país vamos a respetar. En el momento oportuno vamos a presentar (el proyecto), estamos dialogando con todos”, expresó.

La senadora negó que el proyecto busque perpetuar en el poder al actual jefe de Estado. “El presidente Cartes no quiere la dictadura. El proyecto es de varios senadores de distintas bancadas. Lo que se va a presentar es por un solo periodo en forma consecutiva o alternada la reelección. En caso que se apruebe, HC va a renunciar seis meses antes. No existe dictadura sino la voluntad de modificar y de legitimar democracia como existe en la mayoría de los países del mundo y de la región”, indicó. Consultada si existe un plan B en caso que no se pueda tratar la enmienda, Samaniego aseguró que no lo tienen y que el mandatario no recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para que lo habiliten así como lo intentaría el Frente Guasu para dar luz verde a Fernando Lugo. “El presidente Horacio Cartes, en el hipotético caso que a través de la Corte como dicen algunos colegas puede quedar habilitado, él no se va a candidatar vía certeza. No será candidato por esa vía porque para nosotros la mejor herramienta es la enmienda”, enfatizó.