Sigue caza a los vehículos mal estacionados en Ciudad del Este

La municipalidad de Ciudad del Este continua realizando un intensivo control a conductores infractores con el objetivo de organizar y lograr un tránsito más fluido especialmente en la zona del micro centro de la ciudad. Nuevamente conductores prepotentes que se niegan a cumplir con las ordenanzas municipales fueron protagonistas del operativo. El director de tránsito afirmó que no tolerarán a personas prepotentes que no quieren cumplir con las ordenanzas municipales.

En esta ocasión el conductor del vehículo Subaru Impreza, que según la habilitación del rodado pertenece a Jorge Zárate Oberladstatter, quién se encontraba estacionado en doble fila sobre la ruta internacional, específicamente al costado de la cuarta etapa ocasionando a causa de ello una larga fila para cruzar hacia el Brasil. Paralelamente, el resto de los vehículos que transitaba por este tramo debió aguantar el obstáculo que representaba este rodado mal estacionado en plena ruta internacional.

Primeramente el conductor fue advertido de su falta que estaba estacionado en doble fila por el agente interviniente, posteriormente se solicitó las documentaciones correspondientes y este se negó, e intentó huir. Llegó el director de tránsito conversó con él, dijo que iba a colaborar pero repentinamente huyó del lugar caminando y dejando el vehículo en el lugar, por lo que se procedió a llamar a una grúa para retirar el vehículo del lugar.

“Lastimosamente tenemos otro problema de mal estacionamiento, esta vez en doble fila, en principio se opuso a entregar sus documentos, se le pidió su registro de conducir y su habilitación, intentó huir pero el agente interviniente se puso de su auto, le expliqué que íbamos a proceder a inmovilizar el vehículo, luego se bajó de su vehículo y se retiró del lugar.

El conductor está en regla con sus documentaciones, pero lastimosamente se opuso a cumplir con el procedimiento”, indicó Silverio Méndez.

Asimismo el director de tránsito expresó que no “Estacionar en lugares prohibidos no está permitido ni si está en marcha el vehículo, esta lucha va a ser constante y permanente para lograr nuestro objetivo, no vamos a tolerar más todavía con las personas prepotentes, queremos un tránsito fluido y lo vamos a lograr”, afirmó optimista el director de tránsito, Silverio Méndez.