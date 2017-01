Siguen los entrenamientos con presencia esteña en la Albirrojita DEPORTES

La selección paraguaya Sub 20, comandada técnicamente por Pedro Sarabia, sigue entrenando de cara al inicio del Sudamericano que se cumplirá en los próximos días en Ecuador. La presencia esteña dejó de ser sorpresa hace un buen tiempo, pues el nivel de los chicos del Alto Paraná sigue siendo alto, por lo cual son tenidos en cuenta.

La Albirroja Sub 20 ingresó a la última etapa de sus entrenamientos de cara al inicio del “Juventud de América”. La competición se estará realizando en los próximos días en Ecuador. Paraguay tendrá la dura misión de clasificar al próximo Mundial que se cumplirá en Corea del Sur. Ypané, se ha convertido en el centro de las actividades. La última movilización de la Sub 20 se había realizado la semana pasada, explícitamente en el 2016, ya en el año nuevo, el 2017 año en el cual se llevará a cabo el Sudamericano y Mun-dial, la Albirroja ayer se realizó la primera actividad.

La misma se cumplió en la Albiróga, a partir de las 18:00.

Nuevamente varios son los esteños que marcan presencia en el operativo. Como prácticamente en todas las convocatorias, Ricardo Garay, defensor central del 3 de Febrero, Guillermo Paiva, delantero del 3 de Febrero, y Julio Villalba, centrodelantero de Cerro Porteño fueron citados por el “Cabo” Sarabia. Para el Este del país significa una satisfacción bastante grande, ya que se sigue demostrando que la zona Este del Alto Paraná se encuentra repleta de materia prima futbolística.

LOS CONVOCADOS

PARA LA SEMANA:

Arqueros: Oscar Bení-tez (Rubio Ñu), Fabio Mo-ran (Cerro Porteño), Ma-rino Arzamendia (Olim-pia). Defensores: Marcelo Arce (Olimpia), Pablo Meza (General Díaz), Saúl Salcedo (Olimpia), Ricardo Garay (3 de Febrero), Rodi Ferreira (Olimpia), Richard Escobar (Guaraní), Sergio Avalos (General Díaz). Volantes: Mathias Villa–santi (Cerro Porteño), Rodrigo Bogarín (Guara-ní), Jesús Medina (Liber-tad), Jorge Morel (Guara-ní), Richard Prieto (Ge-neral Díaz). Delanteros: Pedro Báez (Cerro Por-teño), Guillermo Paiva (3 de Febrero), Josué Colmán (Cerro Porteño), Sebastián Ferreira (Olimpia), Julio Villalba (Cerro Porteño), Jonathan Valiente (Libertad).