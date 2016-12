Siguen negociaciones por los votos necesarios para tratar la enmienda NACIONALES

Los oficialistas siguen negociando para conseguir los votos necesarios para tratar la enmienda. Según el senador “Pipo” Alfonso, el presidente Horacio Cartes posee la potestad constitucional de convocar una sesión extra en el Congreso, pero que a su parecer no utilizará esta facultad. Agregó que además del rekutú, el Partido Colorado posee otras alternativas para el 2018. El senador oficialista Gustavo “Pipo” Alfonso sostuvo que el sector cartista solicitaría una sesión extraordinaria si es que se reúnen los votos necesarios para impulsar el proyecto de enmienda para la reelección presidencial. Señaló que existen tres opciones para conseguir una sesión extra: por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de las cámaras; por resolución de los dos tercios de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo.

En cuanto al último punto, sostuvo que pese a que Horacio Cartes posee la potestad constitucional no considera que lo utilice, ya que son los parlamentarios los que están “operando y articulando” a favor del rekutú. “El Presidente de la República no está encabezando como están convencidos muchos”, lanzó. Alfonso además indicó que el interés no solo es de los colorados, sino que otros sectores políticos también lo tienen. “Se está dialogando entre el PLRA y Frente Guasu”, contó.

NADA IMPIDE TRATAR

ENMIENDA DURANTE RECESO

El legislador colorado Clemente Barrios, señaló que hay un error al decir que la enmienda quedó “candadeada” durante este receso parlamentario. Aseguró que en cualquier momento se puede convocar a una extraordinaria y tratar el tema. Si un miembro de la Comisión Permanente del Congreso lo solicita y se reúnen los votos necesarios, se tendrá que convocar a una sesión extraordinaria, advirtió el diputado Clemente Barrios.

“Tenemos que estar tranquilos, nosotros como miembros de la ANR vamos a seguir impulsando el mandato, la orientación de nuestra convención ordinaria para que el pueblo paraguayo decida a través de un referéndum si está de acuerdo o no con la reelección presidencial”, declaró Barrios en conversación con radio UNO. Sobre la teoría de que el proyecto esté “candadeado” hasta marzo, respondió: “a eso le llamo la gran mentira y cuando la mentir es grande parece que se quiere creer”.

Barrios indicó que se necesita mayoría en ambas cámaras, es decir, 23 votos en senadores y 41 en diputados, para llevar adelante la enmienda constitucional.

“En Senado creo que tenemos que ser sinceros, no cerraron los números, siguen conversando, pero en Diputados tenemos holgadamente”, afirmó Barrios. Detalló que el proyecto primero debe ingresar a Cámara Alta y asegurar los votos, para posteriormente terminar en Diputados donde las cifras cierran perfectamente.