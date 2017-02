Supuestas confirmaciones crean intrigas dentro de HC POLITICA

A criterio Benjamín Ozuna Riveros, responsable de la Secretaría del Interior de la Gobernación del Alto Paraná y actual presidente de la Seccional 2 de Ciudad del Este las opiniones de los referentes de Honor Colorado, crean un verdadero ambiente de intrigas dentro de la agrupación. Aseguró que nada está definido dentro del movimiento pues ahora se está trabajando en la enmienda de la Constitución Nacional donde se busca insertar la reelección presidencial. “Aquí el que tiene que definir todo es el líder del movimiento, y esa persona es el Presidente de la República Horacio Cartes, además de Javier Zacarías Irún”, expresó,

“Mientras no esté subsanado el tema de la enmienda nada estará definido dentro del ambiente político, eso sabemos perfectamente los políticos, y los que salen a emitir opiniones sobre candidaturas y aperturas de listas lo hacen con el único objetivo de crear intrigas dentro del equipo”, señaló Ozuna.

Explicó que aquellos verdaderos líderes están al tanto de la realidad y al decir del mismo son ellos los que finalmente definirán todo. “Hasta el momento lo que se dice no tiene validez, al contrario crea intrigas y cizañas, el único líder de Honor Colorado es Horacio Cartes, y él hasta el momento no salió a pronunciarse sobre ninguna candidatura ni de aperturas de listas, o sea lo que se viene diciendo no tiene validez”, adujo.

Ratificó que hoy día un gran porcentaje del pueblo colorado pertenece a Honor Colorado. “Aquellos movimientos que se crearon se extinguieron al término de las elecciones, yo fui electo presidente de seccional por Honor Colorado y no puedo negar que antes pertenecía a Esperanza Colorada pero eso fue en otro escenario político”, explicó.

Para Ozuna hasta el momento nada está definido a nivel nacional y menos departamental. “Es muy bueno que las personas presenten sus ideas representando a un proyecto político, pero nadie puede aún salir a decir que es de tal movimiento o que encabezará la lista, eso aún no está en discusión eso se tratará una vez definido todos los temas nacionales”, aseveró.

Dejó entrever además que algunos jactándose de ser líder político y que no ganan elecciones ni en su municipio salen a decir que todo está definido. “Con esa idea lo único que se hace es dividir al equipo colorado, esas personas hacen eso pues no tienen la condición necesaria de decir que es candidato sin pertenecer a ningún equipo político, pues saben perfectamente que solo no podrán llegar”, afirmó.