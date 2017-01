Temas que preocupan y asuntos que dan esperanza para el 2017 EDITORIAL

El 2016 fue un año de razonable desempeño económico para el país, habida cuenta de la desaceleración de la economía de Brasil y Argentina, los mayores socios comerciales del Paraguay. A nivel macroeconómico el Producto Interno Bruto (PIB) ha orillado el 4 por ciento, el segundo más alto de la región, después de Perú. El agro se mantuvo como la actividad central de la economía nacional. Soja, trigo y carne tuvieron buen rendimiento, así como la venta de energía eléctrica. El rubro de la construcción también registró buen comportamiento, en particular en la primera mitad del año.

Aunque la conducción económica del Estado ha sido buena en general, durante el año se ha agudizado la preocupación ciudadana por el creciente endeudamiento del país, en particular mediante la emisión de bonos del Tesoro. La arena política registró un intenso trajín. Los dos partidos políticos tradicionales, la ANR y el PLRA, llevaron a cabo sendos comicios internos para elegir nuevas autoridades. Sin embargo, finalizó el año sin que pudieran limar sus asperezas, ni restañar las heridas abiertas a raíz de un sectarismo persecutorio, con recurrencias a la Justicia Electoral y hasta a la Corte Suprema de Justicia.

El punto bajo del desempeño del Gobierno durante el año que terminó tiene que ver tanto con la seguridad pública, como con la inacción de la Cancillería nacional en lo concerniente a la salvaguarda de los intereses nacionales comprometidos en las usinas hidroeléctricas binacionales.

Durante el año fenecido, la marea de inseguridad pública no ha bajado de nivel. Los asaltos callejeros de motochorros y peajeros siguieron rampantes, mientras la Policía Nacional se veía salpicada por recurrentes escándalos de corrupción, involucrando a sus integrantes en todos los niveles de la institución.

En el Norte de la Región Oriental, el desempeño operacional de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue simplemente deplorable, pues, mientras los forajidos del EPP continuaron secuestrando y matando gente, los militares y policías que componen la fuerza de seguridad del Gobierno no atinaron a dar siquiera con el paradero de los cuatro secuestrados que actualmente tienen en su poder, mucho menos intentar liberarlos, como corresponde.

Autoridades públicas, obispos y sacerdotes, así como pobladores de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay admiten decepcionados que la FTC se ha convertido, por su inutilidad manifiesta, en parte del problema de inseguridad antes que en su solución, por lo que su desmantelamiento sería mejor opción que su permanencia en la zona.

Así, pues, en resumen, mientras el desempeño de la economía del país ha sido comparativamente bueno –en particular en cuanto a su componente macro– los restantes campos de la vida nacional dejan mucho que desear.

A pesar de todo ello, en el año que acaba de culminar, muchísimos paraguayos siguieron demostrando que es posible prosperar respetando la ley y la moral, sin depender del patrocinio estatal. Es lo que debe alentarnos en la construcción de un país mejor mediante el trabajo mancomunado. Es de desear que en 2017 el Gobierno y los políticos, en general, no se distraigan en cuestiones ajenas a las necesidades de la población y, en cambio, se esfuercen en reducir la pobreza y potenciar la salud y la educación públicas. Estas son tareas permanentes que nos comprometen a todos para construir el Paraguay que nos merecemos.