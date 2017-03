Temporal dejó a miles de usuarios de la ANDE sin energía eléctrica en CDE LOCALES

Miles de usuarios de la ANDE quedaron sin energía eléctrica durante casi todo el día de ayer, tras la tormenta registra en horas de la madrugada, que prosiguió con intensa lluvia hasta el mediodía. La falta de luz paralizó las actividades en supermercados, fábricas, instituciones educativas y otras entidades en la zona del Km. 8, 9 y 10 de Ciudad del Este. Con la falta de energía, también no se pudo contar con agua potable.

Varios sectores de Ciudad del Este quedaron sin energía eléctrica de durante ocho a nueve horas, debido a un temporal que se registró en horas de la madrugada. El viento fuerte con intensa lluvia alcanzó a esta zona a las 05:20 aproximadamente y minutos después el servicio de la energía eléctrica ya se interrumpió hasta las 14: 00 horas.

Los lugares más afectados fueron la zona del Km. 8 Acaray de Ciudad del Este, además de los barrios aledaños, afectando a unos tres mil usuarios.

Los funcionarios de la ANDE fueron llamados constantemente por los usuarios y recién en horas de la tarde se repuso el servicio con normalidad. La falta de luz paralizó las actividades en las instituciones educativas, supermercados, fábricas y trabajos en varios lugares servicentros.

Elcorte de energía eléctrica también provocó la falta de agua, pues para alzar agua en tanque elevado se necesita de electricidad, así como los pozos domiciliarios.

Durante todo el dia se escuchó reclamos de todos los sectores, pidiendo la reposición de la energía eléctrica, pero la ANDE no respondió de manera inmediata a los pedidos, porque supuestamente se necesita de más personal para responder a los reclamos. El deficiente servicio obedece a que la energía eléctrica sigue llegando a las casas con tendidos eléctricos aéreos y sin cables protegidos, solo en algunos sectores de la zona céntrica se cuenta con subterráneos.

La ANDE no realiza de manera contínua cortes de ramas de árboles en la zona, por lo que se registran cortes con simples vientos fuertes. Los cables pasan en medio de árboles y con la caída de ramas, ya se producen los cortes. Para tener la versión oficial, tratamos de conversar con el Ing. Alfredo Arguello, jefe regional Alto Paraná, pero éste no atendió las llamadas.