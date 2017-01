Trabajos “Itaipu Salud” sobre lucha contra muerte materna y neonatal terminan en meras capacitaciones LOCALES

En el marco de la “Movilización Nacional para la Disminución de la Mortalidad Materna y del Recién Nacido”, el Grupo de Trabajo GT/Itaipu Salud, alcanzó supuestamente “grandes logros” en el 2016, a través del proyecto “Maternidad Segura y Salud Neonatal” que desarrolló 217 horas de capacitación a profesionales de blanco. Sin embargo, los trabajos realizados en Alto Paraná terminaron en meras charlas a profesionales, sin que los hospitales tengan la infraestructura necesaria para tratar de disminuir la muerte materna y neonatal.

“En el 2016, el proyecto alcanzó resultados alentadores como la consejería y oferta de planificación familiar con enfoque en derechos, a cargo de instructores altamente especializados, en coordinación con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Fueron capacitados 79 profesionales de salud, en la prestación de estos servicios”, indica el informe oficial de la Itaipu, sin embargo, los trabajos realizados en el marco de la campaña de reducción de muerte materna y neonatal terminan en meras capacitaciones.

“Unos 66 especialistas fueron entrenados en cuidados pre-concepcionales, atención prenatal, parto, nacimiento y puerperio seguros e inclusivos; al igual que 189 técnicos en la utilización de Sistemas de Información Georreferen-ciada de gestantes, puérperas y recién nacidos, con coordinación con el JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) y el CIRD (Centro de Información y Recursos para el Desarrollo)” alegan en el informe.

Aseguran que 59 profesionales fueron instruidos en el programa ALSO (por sus siglas en inglés, Advance Life Support in Obstetrics). Los mismos prestan servicios en los principales hospitales de referencia del país para emergencias obstétricas y neonatales: Hospital Nacional de Itaugua, Hospitales Materno Infantil San Pablo y de San Lorenzo (Calle’i), pero no fueron enviados al Hospital Regional de Ciudad del Este ni en los hospitales distritales del departamento.

En cuanto a la implementación del “Código Rojo” solamente fueron capacitados 99 profesionales a nivel país. Para que funcione este nuevo sistema de atención en los servicios de urgencias, se necesitan de más profesionales en los hospitales públicos de Alto Paraná, pues solamente los pacientes de casos sumamente urgentes.