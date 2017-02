Ulises Quintana sostiene que no hay fraccionamiento de Colorado Añeteté POLITICA

El abogado Ulises Quintana, referente local del movimiento Colorado Añeteté, aseguró que no hay resquebrajamiento en el grupo, sino posturas contrapuestas de unos pocos militantes. Esto señaló específicamente por las peleas mediáticas que viene protagonizando con Rolando Segovia, a quien califica de “infiltrado de los Zacarías”. “Rolando Segovia y unos pocos a los que nunca he visto trabajar por el movimiento y por el Partido Colorado, no son voz autorizada para hablar de decisiones dentro de equipo. No representan más que así mismos”, señaló.

“Ser serviles a Javier Zacarías, no es mérito para estar en Colorado Añeteté, y menos querer calificar o descalificar a gente que sí se dedicó de lleno a la actividad política seria, no por oportunismo”, enfatizó. Indicó que ya se preparan para arrancar la campaña política, esperando igualmente que en poco tiempo más, de manera inteligente y objetivo se elijan a los representantes del movimiento en las elecciones internas.