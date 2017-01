Usuarios de la Ande soportan intenso calor y permanente corte en varias zonas de CDE LOCALES

Con el intenso calor que se registra desde el inicio de enero, la Ande nuevamente se vio superada en su capacidad para responder a la demanda. Centenares de usuarios quedan a oscuras permanentemente, soportando a luz de vela la alta temperatura. Desde el ente estatal informaron que no tienen suficiente recursos humanos y materiales para ofrecer un buen servicio a los usuarios.

Los usuarios del Km. 8,5 de Ciudad del Este están cansados por los sucesivos cortes de energía eléctrica en el barrio, pero lo peor de todo, no encuentran solución al problema, incluso deben hacer “colaboración”, para que se pueda reponer el servicio.

“Sumamente indignada, otra vez más a oscuras, en el km. 8,5 CDE, hace más de una semana, a la misma hora, hasta quiero creer que es un chiste! Miles de reclamos al día, para que te digan “Nosotros solo registramos los reclamos”. Para colmo, hay que suplicarles y darles “colaboración” a ciertas empresas tercerizadas para que vengan a verificar. Inadmisible”, indica una de las usuarias.

Son centenares de personas que se quedan sin energía eléctrica en forma permanente. Con el intenso calor, todos los usuarios se vieron obligados a utilizar los acondicionadores de aire, pero la Ande no está preparada para responde a la demanda. El ente estatal recibió decenas de pedidos de reposición de servicios, pero realizan de acuerdo a los recursos con que cuentan. Desde la Ande aseguran que el motivo principal de los cortes es la conexión clandestina, un problema bien conocido por todos desde hace varios años, desde la creación de los asentamientos y los barrios suburbanos o llamados periféricos, donde abunda las conexiones directas.

Los usuarios pagan por la factura mensualmente y la Ande recibe más de 40 mil millones de guaraníes cada mes en concepto de recaudación por consumo en Alto Paraná y Canindeyú, pero al parecer el dinero no es suficiente para que se mejore la distribución de la energía eléctrica a los usuarios.