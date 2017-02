ZI anuncia denuncia contra los que instan a la violencia LOCALES

El político colorado Javier Zacarías Irún anunció que presentarán una denuncia contra los senadores y otros ciudadanos que están instando a la violencia. Señaló que la oposición quiere ganar por walkover.

“Se va a presentar una denuncia formal en la Fiscalía. Hay ciudadanas y ciudadanos, senadores y no senadores que están instando a la violencia, a que hayan rios de sangre y muerte en el Paraguay. Están llamado e instigando a que haya realmente roces, choque y división la República”, sostuvo Zacarías Irún luego de reunirse con el presidente Horacio Cartes en Mburuvichá Róga.

Dijo que la enmienda constitucional no depende del tiempo sino que es cuestión de encontrar los 23 votos necesarios que, según él, existen pero que no puede dar más información porque eso hay que consultarles a los senadores.

Por otro lado, dijo que Efraín Alegre (PLRA) quiere ser candidato y ganar por “walk over” mientras que el senador Mario Abdo Benítez no quiere tener un candidato fuerte como lo es Horacio Cartes. Dijo que el presidente es alguien a quien muchas personas no lo quieren porque sencillamente “es un país que está cambiando, hay decencia, honestidad y se maneja con mano dura”.

Explicó que no hay un “Plan B” y que solo hay un “Plan A”, que es hacer respetar la Constitución. Zacarías Irún recomendó a los periodistas no radicalizarse mucho porque no le parece correcto que los periodistas asuman una posición política. “Me dicen que están en contra del atropello a la Constitución. Algunos creen que son dueños de la verdad. Dios es todopoderoso y después nadie es dueño de la verdad, son intereses políticos de por medio”, sostuvo el político esteño.