La Jornada

El representante del departamento de Alto Paraná en la División Profesional APF, General Caballero, sigue sin poder vencer bajo la dirección técnica de Aureliano Torres y la situación con el promedio va complicándose. En el estadio Ka’arendy, en el…
Por la fecha 7 del Torneo de la División Intermedia, el 3 de Febrero de Ciudad del Este recibió la visita de Atlético Tembetary, elenco que se llevó la victoria. La derrota del esteño fue por 2-0, lo que derivó en la salida de Lorenzo Cabañas. En la…
